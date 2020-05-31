Barcelona'yı beş değişiklik korkusu sardı!

FIFA’nın pandemi dönemine özel, geçici olarak maçlarda beş değişikliğe izin vermesi La Liga devi Barcelona’da endişe yarattı! Teknik direktör Quique Setien, bu kuralın kendileri gibi daha geniş kadrosu olan takımların aleyhine olacağını belirterek, “Bunun bizi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyebilirim. Birçok maçı son dakikalarda kazandık. Beş değişiklik kuralıyla beraber rakiplerimiz sahaya daha çok taze ayak sokabilecek ve kondisyon eksiklerini kapatabilecekler. Elbette bize de kritik zamanlarda farklı seçenekler sunacaktır. Bakalım nasıl olacak” dedi.

START 11 HAZİRAN'DA

La Liga’nın 11 Haziran’da başlayacağını, maçlar öncesinde toplu olarak sadece 10 gün kadar antrenman yapabileceklerini hatırlatan Setien “Daha fazla zamanımız olsun isterdik umarım çok sakatlık olmaz” diye konuştu.

TAMİRCİYE DEĞİL OLİMPİYATA!

Koronavirüs salgını birçok sporcuyu antrenmanlarda daha yaratıcı olmaya zorluyor. Olimpik bir kış sporu olan yarış kızağını icra eden Jamaikalı sporcular Shanwayne Stephens ve Nimroy Turgott da antrenmanlarını otomobil iterek sürdürüyor. Calgary Kış Olimpiyatları’na katılan Jamaika Yarış Kızağı Takımı’nı anlatan ve dünyada büyük ses getiren Cool Running filminden etkilendiklerini belirten ikili “Bunu yaparken komik göründüğümüzün farkındayız. Bazı insanlar aracımızın bozulduğunu sanıp bize yardıma geliyorlar. Jamaika Yarış Kızağı Takımı olduğumuzu söylediğimizde heyecanlanıyorlar ve ilgi gösteriyorlar” diyor. Hem Stephens hem de Turgott spor salonunda çalışmaktansa yolda antrenman yapmanın daha yararlı olduğu görüşünde.

YENİ MALATYASPOR'DA TESTLER NEGATİF

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “22 Mayıs’ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ARABADA KUPA KEYFİ

Avusturya'da futbol kupa finaliyle döndü... Salzburg’un 2. Lig ekibi Lustenau’yu 5-0 yendiği maçı taraftarlar araçlarından dev ekranda izledi.

AVUSTURYA'DA F1'E ONAY VERİLDİ

Avusturya Sağlık Bakanlığı, 5 ve 12 Temmuz’da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarına onay verdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun seyircisiz olarak düzenleneceği duyuruldu. Avusturya Grand Prix’si böylece, 2020 sezonunun ilk yarışı olacak.

NBA HEYECANI 31 TEMMUZ'DA BAŞLAYABİLİR

NBA’de belirsizlik halen sürerken, ligin patronu Adam Silver takım sahiplerine 31 Temmuz’da organizasyonu başlatmayı planladıklarını iletti. The Los Angeles Times’ın haberine göre Silver takım sahiplerine dört ayrı senaryo seçeneği sundu: · Doğrudan play-off · 20 takımlı, Dünya Kupası benzeri grup formatı · 22 takımlı, play-off takımlarının belirleneceği turnuva formatı · 30 takımlı, 72 maçlık normal sezon Takım sahiplerinin birçoğunun normal sezonu tamamlamaya yanaşmadığı ve doğrudan play-off’a başlanmasını istediği gelen haberler arasında.

ŞAMPİYONLUK ŞİMDİ, KUTLAMA HAFTAYA

Pandemi nedeniyle kimi ligler iptal edildi, kimi devam ediyor. Örneğin Fransa’da sona erdirilen sezonda PSG şampiyon ilan edildi ancak kırmızı lacivertliler bunun tadını çıkaramadı. Sırbistan’da ise yeniden başlayan ligde Kızılyıldız çıktığı ilk maçta şampiyonluğu garantiledi. Rad Belgrad’ı deplasmanda 5-0 yenen kırmızı beyazlılar tarihlerindeki 31. zaferlerini elde ederken bu başarılarını boş tribünler önünde kutladılar.

SADECE 1000 KİŞİ

Belgrad ekibi şampiyonluğu taraftarlarıyla kutlamak içinse bir hafta bekleyecek. Sırp otoriteler, Kızılyıldız’ın ilk iç saha maçında 1000 taraftara kutlamalar için izin verecek.

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