Barcelona'ya Xavi için Al Sadd'dan kötü haber! 'Hassas bir dönemde...'

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Ronald Koeman'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Barcelona'da listenin ilk sırasında yer alan Xavi'yle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Xavi'yi takımın başına getirmek isteyen ve Al Sadd'la görüşmek için Katar'a giden Barcelonalı yetkilere Katar ekibinden yanıt geldi.

Al Sadd CEO'su Turki Al-Ali, Xavi'yi takımda tutacaklarını ve göndermeyeceklerini açıkladı.

Ali yaptığı açıklamada, "Barcelona yetkililerinin ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz ve saygı duyuyoruz. Ancak teknik direktörümüz Xavi'yi takımda tutmaya kararlıyız ve sezonun hassas bir döneminde gitmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.