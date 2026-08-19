Livakovic Barcelona'ya gidiyor ama orada oynamayacak! Hırvatlar transferin perde arkasını yazdı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaleci rotasyonunda Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin'i bulunduran Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hırvat haber portalı Index'in haberine göre; Fenerbahçe ve Barcelona, Dominik Livakovic'in transferi için anlaşmaya vardı. Hırvat kaleci de Katalan devine 'evet' dedi. Kulüpler transferdeki son detaylar üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

3 MİLYON EURO ARTI BONUSLAR

Fenerbahçe'nin bu transfer için Barcelona'dan 3 milyon euro net bonservis bedeli alacağı belirtilirken, bu bedelin anlaşmada yer alan çeşitli bonuslarla ilerleyen süreçte daha da artabileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

BU SEZON KİRALIK GÖNDERİLECEK

Kadro planlamasında birinci kaleci olarak Joan Garcia'yı, ikinci kaleci olarak Wojciech Szczęsny'i belirleyen Barcelona, Dominik Livakovic'i bu sezon Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderecek.

GELECEK SEZON BARCELONA'NIN 2. KALECİSİ OLACAK

Szczesny'nin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve kulüpten ayrılacağı, Livakovic'in de 2027-2028 sezonu itibarıyla Barcelona'nın ikinci kalecisi olmasının planlandığı belirtildi.

Hırvat medyasında 'sansasyonel' olarak değerlendiren bu transferde menajer Andy Bara'nın kilit rol oynadığı belirtilirken, Bara ile Barcelona başkanı Joan Laporte arasındaki mükemmel ilişkinin dört tarafın da fayda sağlayabileceği bir transferin önünü açtığı ifade edildi.

GEÇEN SEZONUN İKİNCİ YARISINI DINAMO'DA GEÇİRMİŞTİ

Dominik Livakovic, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Dinamo Zagreb forması giymişti.

Hırvat ekibi, performansından memnun kaldığı tecrübeli file bekçisinin bonservisini almak istemiş ve Livakovic de dönüşe yeşil ışık yakmıştı. Ancak Fenerbahçe ile bonservis bedelinde anlaşma sağlanamaması üzerine Hırvat ekibi masadan kalkmıştı.

Haberin Devamı