Barcelona’ya transfer olan Emre Demir: "Çok başarılı olacağıma inanıyorum"

Menajerleri Ahmet Bulut ve Ömer Şenay ile birlikte THY’nin tarifeli seferiyle Barcelona’ya hareket eden genç futbolcu, yolculuk öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



"HEM MENTAL HEM FİZİK OLARAK KENDİMİ HAZIR TUTTUM"



Barcelona’ya transfer olacağı için çok çalıştığını ifade eden Emre Demir, "Geçen sene çok fazla süre alamadım ama her zaman ekstra antrenmanlarımı yaptım. Çünkü bu sene Barcelona’ya gideceğimi bildiğim için çok çalıştım. Oraya hazır gitmem gerektiğini biliyorum. Bunun için hem mental hem fizik olarak kendimi her zaman hazır tuttum. O gün geldi. İnşallah gideceğim zaman da çok başarılı olacağıma inanıyorum" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ KAZANMAK İSTİYORUM"



Barcelona’da beklentileri en iyi şekilde karşılayacağını belirten Emre Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uzun yıllardır üzerimde bir beklenti var. Kendime inanıyor ve güveniyorum. Bu konuda çok çalıştım. Barcelona’da uzun yıllar kalmak istiyorum. En büyük hayalim. Orada Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorum. Bunun için de her zaman çok çalışmam gerektiğini de biliyorum. Çok çalışıp başarılı olmak istiyorum. Barcelona dünyanın en büyük takımı. Orada olmak her futbolcunun hayali. Barcelona’dan başka bir kulübe gitmek istemiyorum. Bütün hayalim orada oynamak. İnşallah orada uzun yıllar kalıp ülkeme, ailemi, herkesi temsil etmek istiyorum."



ÖMER ŞENAY: EMRE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK



Emre’nin menajeri Ömer Şenay ise "Biz de Emre için çok heyecanlı ve mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Barcelona dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Orada bir Türk futbolcunun bu yaşta beğenilip, takip edilip uzun bir süreçten sonra transfer edilmesi çok önemli. Emre’ye inanıyoruz ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.