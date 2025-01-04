Barcelona'ya şok! Dani Olmo ve Pau Victor için karar verildi

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Mali sıkıntılar sebebiyle yeni transferlerini kaydettirmekte zorlanan Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor konusunda kötü haber geldi. LaLiga ve İspanya Futbol Federasyonu, Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans verilmeyeceğini açıkladı.

Ağustos ayında 55 milyon Euro’ya RB Leipzig’den transfer edilen Olmo, takıma katıldığı ilk günlerde Andreas Christensen’in uzun süreli sakatlığı nedeniyle geçici olarak kaydedilmişti. Bu süre 31 Aralık'ta doldu ve oyuncunun lisansı düştü.

Maaş yükü sebebiyle oyuncu göndermeden yeni transferlerine lisans çıkaramama sıkıntısı yaşayan Barcelona'nın konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor.