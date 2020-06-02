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Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Barcelona'ya şok corona virüs şuçlaması! Vakaları gizlediler

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Barcelona'ya şok corona virüs şuçlaması! Vakaları gizlediler
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İspanyol RAC1 radyosu, corona virüs salgınının ilk günlerinde Barcelona'nın 5 futbolcu ve 2 teknik ekip üyesinin testlerinin pozitif çıktığını ve kulübün bunu açıklamadığını iddia etti.

Spor Arena Dış Haberler | Corona virüs nedeniyle ara verilen La Liga'da lider Barcelona ile ilgili bomba etkisi yaratan bir iddia gündeme geldi.

Katalan radyo kanalı RAC1, corona virüs salgınının başladığı günlerde takıma yapılan kan testi sonuçlarında 5 futbolcu ve 2 teknik ekip üyesinin corona virüs testlerinin pozitif olduğunu ve bunların gizli tutulduğunu iddia etti.

Haberde hastalığa yakalananların hepsinin şu anda sağlıklı bir durumda olduğu belirtilirken, La Liga’nın raporlarında ise Barcelona ile ilgili bir durum yer almadı.

Barcelonaya şok corona virüs şuçlaması Vakaları gizlediler

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