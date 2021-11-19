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Barcelona'ya geri dönen Dani Alves'in maaşı ortaya çıktı!

#Barcelona#Dani Alves#La Liga
Barcelonaya geri dönen Dani Alvesin maaşı ortaya çıktı

Barcelona'ya 5 yıl sonra sürpriz bir şekilde geri dönen Dani Alves'in sözleşme detayları ortaya çıktı.

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Barcelona'nın yeniden kadrosuna kattığı Dani Alves'in Katalan ekibiyle alacağı maaş şaşırttı.

İspanya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcu, sezon sonuna kadar Barcelona'da 155 bin euro kazanacak.

Haberde; FFP sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın, La Liga'daki en düşük ücreti Alves'e ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca 38 yaşındaki sağ bekin serbest kalma bedelinin de 100 milyon euro olduğu kaydedildi.

OCAK AYINDA FORMA GİYEBİLECEK

Dani Alves, takımla birlikte antrenmanlara başlamasına karşın Ocak 2022'den itibaren forma giyebilecek.

2008 yazında Sevilla'dan 35 milyon Avro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Daniel Alves, 8 yıl boyunca forma giymişti.

Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Alves, ayrıca 4 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası kazanarak toplamda 23 kupa zaferi yaşadı.

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#Barcelona#Dani Alves#La Liga

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