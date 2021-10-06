Barcelona'ya ağır Koeman faturası! Sözleşmesi feshedilirse ödenecek tazminat...

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Barcelona ligde ve Avrupa'da tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

Devler Ligi'nde Benfica karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet camiada sabırları taşırırken yönetim kanadından resmi bir hamle yapılmamasının nedeni de ortaya çıktı.

Barcelona, Hollandalı teknik adamla yollarını ayırırsa ciddi bir tazminatla karşı karşıya kalacak. Ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntılı periyottan geçen Katalanlar bu nedenle rahat hareket edemiyor.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Barcelona, Ronald Koeman'ın sözleşmesini feshetmesi halinde 12 milyon euro tazminat ödemek zorunda. Üstelik ödemenin yapılamaması halinde yeni bir teknik adamla anlaşmanın da önü kapanıyor.

Koeman'ın Barcelona ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

ARŞİV - Ronald Koeman'ın Cadiz'e attığı frikik