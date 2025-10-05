×
Futbol Haberleri

Barcelona'ya 4 gollü Sevilla şoku!

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona#La Liga#Sevilla
Barcelonaya 4 gollü Sevilla şoku
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 23:16

Sevilla'ya 4-1 yenilen Barcelona, LaLiga'daki ilk mağlubiyetini yaşadı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında Sevilla'ya 4-1 yenilen Barcelona, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sevilla, 13. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, maçın 36. dakikasında Isaac Romero'nun golüyle skoru 2-0 yaparken Barcelona, 45+7. dakikada Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.

İkinci yarıda maçın kontrolünü ele geçiren Sevilla, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams'la 2 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Sevilla, bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. 19 puanda kalan Barcelona ise lider Real Madrid'in ardından 2. sırada yer aldı.

