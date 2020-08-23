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GeriFutbol Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic koronavirüse yakalandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 22:08 | Son Güncelleme:

Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic koronavirüse yakalandı

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi. Böylece Pjanic sezon öncesi hazırlık kampını kaçıracak.

Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

Barcelonanın yeni transferi Miralem Pjanic koronavirüse yakalandı

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