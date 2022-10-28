Barcelona'nın sırrı Messi'ymiş!

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İspanya’yı temsil eden 4 kulüpten 3’ü, henüz grup aşamasında turnuvaya veda etti. Gruptan çıkamayacağı daha önce belli olan Sevilla’nın ardından Barcelona ve Atletico Madrid de havlu atarken, tur atlayan tek takım Real Madrid oldu

BARÇA, UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK

Atletico’nun B Grubu’ndan çıkma konusunda umutları vardı ancak Leverkusen ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi’ne gitme umutlarını da Porto ile oynayacakları son maça bıraktı. Carrasco’nun 90+9’da kaçırdığı penaltı ise elenişi daha da acı hale getirdi. C Grubu’nda 2.’lik için yarıştığı İnter’in Viktoria Plzen’i 4-0 mağlup etmesiyle elenmesi kesinleşen Barcelona, daha sonra çıktığı maçta Bayern Münih’e evinde 3-0 yenildi. Katalanlar yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek.

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TARAFTARLAR TRİBÜNDE 'MESSI' DİYE BAĞIRDI

Barcelona cephesinde Xavi ile üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi’nden elenmek, eleştiri yağmurunu beraberinde getirdi. Katalan basını, Lionel Messi’den yoksun oynanan iki sezonda da Barça’nın gruplardan çıkamadığına dikkat çekerken, eleştiriler Xavi üzerinde yoğunlaştı. Katalan kulübü, 1999’dan bu yana ilk kez Messi’nin iki sezon önce PSG’YE gitmesiyle aynı zamana denk gelecek şekilde arka arkaya yıllarda eleme aşamasına geçemedi. Taraftarlar da Bayern mağlubiyeti sonrası tribünlerde uzun süre Messi tezahüratları yaptı

MİLYONLARCA EURO KAYBETTİLER

Barcelona için bu elenme büyük bir ekonomik sorun anlamına geliyor. Transferlere 150 milyon Euro ayıran kulüp, bunun için TV ve stüdyo haklarını bile sattı. Şampiyonlar Ligi’nden erken elenen Barça, onlarca milyon Euro gelir kaybına uğrayacak.