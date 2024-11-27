Barcelona’nın genç yetenekleri Flick’in elinde altın oldu

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FIFA uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kulüpler Dünya Kupası için son derece sanatsal ve fütüristik bir kupa tasarladı. Bunu yaparken de dünyaca ünlü mücevher firması Tiffany&Co.’nun tasarım ekibiyle çalıştı. Aslında bu bir kupadan daha fazlası. Bu tasarım, 2025 yılında 32 takımlı oynanacak turnuva için önemli bir dönüm noktası olacak. FİFA bu tasarımla birlikte Kulüpler Dünya Kupası’nın kendine has hikayelerini yazmak istiyor. Kupa, tasarımıyla şimdiden oldukça konuşuluyor... · 24 ayar altın kaplama yüzeyi. · Baştan sona el işçiliği. · 5 eksenli özel bir lazer gravür teknolojisi ile kazınmış ince detaylar. · Kullanılan merkezi disk ve onu çevreleyen üç halkalı yapı.

13 DiLDE VE BRAiLLE ALFABESiNDE YAZILAN MESAJ

Bunlar, yeni FİFA Kulüpler Dünya Kupası’nın gözle görünür yanları. Bir de yazılması gereken ince detaylar var:

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Kupanın üzerindeki astronomik semboller, FİFA’nın 1904’teki kuruluş anındaki gezegen konumlarına ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nın açılış maçının oynanacağı tarihe işaret ediyor.

Üstünde 13 farklı dilde ve Braille alfabesinde (körler alfabesi) “futbol dünyayı birleştirir” ifadesi yer alıyor. Bu da oyunun birleştirici gücüne bir gönderme anlamı taşıyor.

NASA’nın Voyager altın plaklarından, oyunun yazılı ilk kurallarına ve hatta gezegenlerin hareketlerine kadar farklı detaylar dikkat çekici.

Kupanın kalkana benzeyen bir formdan küresel şekle dönüşümü bile geçmişten geleceğe bir adımın simgesi.

Kupanın üzerinde, “Bu kupayı tutanlar; tarih sizin elinizde! Kulüp futbolunun zirvesini temsil eden bir ana şahitlik ediyorsunuz” mesajı yer alıyor. Kulüp futbolu için yeni bir dönemin şafağındayız. Bakalım FİFA gözbebeği Dünya Kupası’ndan bile daha çok titizlendiği Kulüpler Dünya Kupası’nda aradığını bulacak mı?

BARÇA’NIN GENÇ YETENEKLERi FLiCK’iN ELiNDE ALTIN OLDU

Hansi Flick’in Barcelona’ya gelmesi Camp Nou’da yeni bir devrimi başlattı. Belki de Pep Guardiola sonrası ilk kez La Masia ve A takım yeniden iç içe geçmiş durumda. Genç oyunculara dokunup onlara şans veren Flick, onların değerini üç ayda toplam 90 milyon Euro artırdı. Üstelik bunu hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’nde keyif veren bir futbolla yaptı. Bu 9 oyuncu arasında değeri en çok artan isim kuşkusuz Lamine Yamal’dan başkası değil. Flick ile birlikte değeri 30 milyon Euro artan Yamal’ın piyasa değeri 150 milyon Euro’ya çıktı. Takımın vazgeçilmezlerinden biri olmaya başlayan Fermin Lopez 30’dan 50 milyon Euro’ya, Cubarsi ise 30’dan 40 milyon Euro’ya çıktı.

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HANSi FLiCK SONRASI BARCELONA’NIN GENÇLERiNiN PiYASA DEĞERi GELiŞiMi

FUTBOLCU YAŞ DEĞER ARTIŞI GÜNCEL DEĞERi

Lamine Yamal 17 30 milyon Euro 150 milyon Euro

Fermin Lopez 21 20 milyon Euro 50 milyon Euro

Cubarsi 17 10 milyon Euro 40 milyon Euro

Casado 21 16 milyon Euro 20 milyon Euro

Bernal 17 4 milyon Euro 5 milyon Euro

Pau Victor 22 4 milyon Euro 5 milyon Euro

Pablo Torre 21 2 milyon Euro 5 milyon Euro

Gerard Martin 22 3 milyon Euro 4 milyon Euro

Sergi Dominguez 19 1 milyon Euro 2 milyon Euro