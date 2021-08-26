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GeriFutbol Barcelona'lı Pique Messi'nin maçlarının yayın haklarını satın aldı
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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Barcelona'lı Pique Messi'nin maçlarının yayın haklarını satın aldı

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Barcelona’da forma giyen yıldız futbolcu Gerard Pique eski takım arkadaşı Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain’e transfer olmasının ardından Fransa Ligue 1 ve Ligue 2’nin yayın haklarını aldı.

Barcelona’lı yıldız futbolcu Gerard Pique kendi şirketi Kosmos ve Enjoy Television ile ortak oldu ve Ligue 1 ve 2'nin yayın haklarını aldı

Yapılan anlaşmaya ilişkin detaylar açıklanmadı. Ligue 1 ve 2'nin İspanya'daki eski yayın haklarının sahibi Movistar, bu haklar için yıllık 2,5 milyon Euro ödedi.

İspanyol futbolcu Pique, Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transfer olmasından sonra izleyici sayısı artan Fransa Ligue 1'in yeni yayın hakkı sahibi oldu.

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Lionel Messi’nin veliahtı Avusturyalı Yusuf Demir

Fransa Ligi, İspanya'da 3 yıl boyunca Pique'nin sahibi olduğu kanalda yayınlanacak.

Messi'nin ilk maçı ücretsiz

Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint Germain’e transfer olan Lionel Messi, yeni takımıyla ilk maçına henüz çıkmadı.

Arjantinli yıldızın bu hafta sonu Reims’e karşı oynanacak maçta forma giymesi beklenirken, bu karşılaşmanın Copa America finalinde olduğu gibi İspanya’da ücretsiz yayınlanacağı ifade edildi.

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