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Barcelona'dan Spotify ile tarihi sponsorluk! İlk kez...

#Barcelona#Spotify#Sponsorluk
Barcelonadan Spotify ile tarihi sponsorluk İlk kez...

Barcelona, Spotify ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere, 4 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalandığını ve firma isminin hem erkek hem kadın takımlarının formalarında yer alacağını açıkladı. Barcelona ayrıca, anlaşma gereği stat isminin Spotify Camp Nou olarak değişeceğini açıkladı.

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İspanya La Liga devi Barcelona, dünyaca ünlü müzik platformu Spotify ile sponsorluk anlaşmasına vardı. Barcelona ile İsveçli şirket arasında 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona Kulübü’nün yaptığı açıklamada, anlaşmanın stat ismini de kapsadığı belirtildi. Camp Nou Stadı’nın tarihinde ilk kez isminde sponsor adı da yer alacak. Barcelona’nın maçlarını oynadığı stadın ismi anlaşma gereği Spotify Camp Nou olarak değiştirildi.

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Anlaşmanın maddi kısmı açıklanmazken, Spotify 2022-2023 sezonundan itibaren hem erkek hem de kadın futbol takımlarının formalarında da yer alacak.

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#Barcelona#Spotify#Sponsorluk

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