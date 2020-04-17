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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 22:33,Son Güncelleme:

Barcelona'dan Sivasspor paylaşımı!

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Barcelona'dan Sivasspor paylaşımı!
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Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas’ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Barcelona, Arjantinli futbolcusu Lionel Messi’nin gol attığı bir videoyu Türkçe sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda Sivas’ın da isminin yer alması dikkat çekerken, kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşımda "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" ifadeleri kullanıldı.

Barcelonadan Sivasspor paylaşımı

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