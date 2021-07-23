Barcelona'dan Real Madrid'e transfer! Adam Hanga...
İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Macar oyuncu Adam Hanga'yı renklerine bağladı.
Real Madrid Kulübü, 32 yaşındaki kısa forvet Adam Hanga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Baskonia'da sergilediği performansla dikkati çeken Hanga, 2017'de Barcelona'ya transfer olmuştu. Hanga, Barcelona kariyerinde bir lig ve 3 Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Geçen sezon Barcelona ile final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 41 maça çıkan tecrübeli basketbolcu, 4,6 sayı, 2,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.