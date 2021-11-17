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Barcelona'dan Lionel Messi'nin geri dönüşüne yeşil ışık!

#Barcelona#Messi#Laporta
Barcelonadan Lionel Messinin geri dönüşüne yeşil ışık

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Dani Alves'in imza törenin Lionel Messi hakkında da açıklamalar yaptı.

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La Liga ekiplerinden Barcelona Başkanı Joan Laporta, Dani Alves'in imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'KAPIYI HİÇ KAPATMADIK'

Messi ve Iniesta'nın takıma dönüş ihtimali hakkında konuşan Laporta, "Bu kabul edilebilir bir durum. Messi ve Iniesta'ya geri dönüş kapısını hiç kapatmadık. Dani zaten yaşın bir sayı olduğunu söyledi. Bana iki muhteşem oyuncudan bahsediyorsunuz. Ancak ben geleceği tahmin edemiyorum. Onlar Barça'nın harika oyuncularıydı. Her zaman kapımız onlara açık ancak diğer kulüplerle yürürlükte olan bir sözleşmeleri var ve buna saygı duyulması gerekiyor, yine de ilerde ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

'HER ZAMAN ÖZLENİR, NORMALDİR'

Lionel Messi hakkında açıklama yapmayı sürdüren Laporta, "Hikayeler yazılmış o, her zaman bu kulüpte hatırlanacak. Görebildiğim ve arkadaş olarak sahip olduğum en büyük şey bu. Büyükler her zaman özlenir, normaldir. Her şeyden önce karşıdakiyle iyi bir ilişkiniz varsa tabi. Onu burada görmek inanılmaz olurdu ama şuanda mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Paris Saint-Germain'in yolunu tutan 34 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 8 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

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