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Barcelona'dan karar! Galatasaray'a farklı 11

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Barcelona#Şampiyonlar Ligi
Barcelonadan karar Galatasaraya farklı 11
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 13:14

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da Galatasaray maçına dair teknik heyette yeni karar çıktı.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Barcelona’da yoğun fikstür öne çıkıyor. Hansi Flick yönetimindeki İspanyol ekibi, 15 günlük dönemde Galatasaray, PSG, Real Madrid, Real Betis ve Getafe ile mücadele edecek.

Barcelonadan karar Galatasaraya farklı 11

15 GÜNDE BEŞ KRİTİK KARŞILAŞMA

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde önemli maçlara çıkacak olan Barcelona’da, bu süreçte kadronun nasıl kullanılacağı dikkat çekiyor. Teknik direktör Hansi Flick’in, futbolcuların üzerindeki maç yükünü dengelemek amacıyla Galatasaray karşısında rotasyona başvurabileceği ifade ediliyor.

Barcelonadan karar Galatasaraya farklı 11

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Kısa sürede oynanacak beş karşılaşmanın oluşturduğu yoğunluk, Alman teknik adamın kadroda değişiklik yapma ihtimalini güçlendiriyor.

Barcelonadan karar Galatasaraya farklı 11

GALATASARAY MAÇINDA BAZI İSİMLER DİNLENEBİLİR

Sarı-kırmızılılarla oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi de Barcelona’nın bu yoğun takvimi içerisinde yer alıyor. Flick’in özellikle PSG ve Real Madrid karşılaşmalarını da göz önünde bulundurarak Galatasaray maçında bazı oyuncularına dinlenme fırsatı vermesi bekleniyor.

Barcelonadan karar Galatasaraya farklı 11

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#Galatasaray#Barcelona#Şampiyonlar Ligi

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