Barcelona'dan karar! Galatasaray'a farklı 11

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Barcelona’da yoğun fikstür öne çıkıyor. Hansi Flick yönetimindeki İspanyol ekibi, 15 günlük dönemde Galatasaray, PSG, Real Madrid, Real Betis ve Getafe ile mücadele edecek.

15 GÜNDE BEŞ KRİTİK KARŞILAŞMA

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde önemli maçlara çıkacak olan Barcelona’da, bu süreçte kadronun nasıl kullanılacağı dikkat çekiyor. Teknik direktör Hansi Flick’in, futbolcuların üzerindeki maç yükünü dengelemek amacıyla Galatasaray karşısında rotasyona başvurabileceği ifade ediliyor.

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Kısa sürede oynanacak beş karşılaşmanın oluşturduğu yoğunluk, Alman teknik adamın kadroda değişiklik yapma ihtimalini güçlendiriyor.

GALATASARAY MAÇINDA BAZI İSİMLER DİNLENEBİLİR

Sarı-kırmızılılarla oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi de Barcelona’nın bu yoğun takvimi içerisinde yer alıyor. Flick’in özellikle PSG ve Real Madrid karşılaşmalarını da göz önünde bulundurarak Galatasaray maçında bazı oyuncularına dinlenme fırsatı vermesi bekleniyor.