Barcelona'dan Gavi'ye yeni sözleşme! 1 milyar euro...

Haberin Devamı

İspanya La Liga devi Barcelona, genç yıldızı Gavi'nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada La Masia'dan yetişen 18 yaşındaki Gavi'nin serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olarak belirlendiği ifade edildi.

1 MİLYAR EURO KULÜP POLİTİKASI OLDU

Barcelona, son dönemde transfer ettiği veya altyapısından çıkan yıldız futbolcuların serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirliyor. Geçen sezon Pedri, Ansu Fati ve Araujo'nun serbest kalma bedelleri 1 milyar euro olarak açıklanmıştı. Yaz transfer döneminde 50 milyon euro karşılığında Sevilla'dan kadroya katılan Jules Kounde'nin de serbest kalma bedeli 1 milyar euro.