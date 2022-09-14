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Barcelona'dan Gavi'ye yeni sözleşme! 1 milyar euro...

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#Transfer#Barcelona#Gavi
Barcelonadan Gaviye yeni sözleşme 1 milyar euro...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 13:28

İspanya La Liga ekibi Barcelona, 18 yaşındaki futbolcusu Gavi'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Genç orta saha için konulan serbest kalma bedeli ise 1 milyar euro.

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İspanya La Liga devi Barcelona, genç yıldızı Gavi'nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada La Masia'dan yetişen 18 yaşındaki Gavi'nin serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olarak belirlendiği ifade edildi.

1 MİLYAR EURO KULÜP POLİTİKASI OLDU

Barcelona, son dönemde transfer ettiği veya altyapısından çıkan yıldız futbolcuların serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirliyor. Geçen sezon Pedri, Ansu Fati ve Araujo'nun serbest kalma bedelleri 1 milyar euro olarak açıklanmıştı. Yaz transfer döneminde 50 milyon euro karşılığında Sevilla'dan kadroya katılan Jules Kounde'nin de serbest kalma bedeli 1 milyar euro.

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#Transfer#Barcelona#Gavi

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