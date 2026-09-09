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Barcelona'dan Galatasaray'a gözdağı! Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Feyenoord
Barcelonadan Galatasaraya gözdağı Şampiyonlar Ligine 5 gollü başlangıç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 21:45

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Barcelona, sahasında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan müsabakayı İspanyol devi 5-1 kazandı.

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Katalan ekibi, henüz 3. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti. Barcelona, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Barcelonadan Galatasaraya gözdağı Şampiyonlar Ligine 5 gollü başlangıç

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Barcelona, 57. dakikada Raphinha'nın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atmasıyla skoru 3-0'a getirdi.

Katalan ekibi, 77. dakikada Lamine Yamal ile farkı dörde çıkardı. Feyenoord'un tek golü ise 82. dakikada Sem Steijn'den geldi. Barcelona, 85. dakikada yeni transferi Gabriel Jesus'un attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

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Barcelonadan Galatasaraya gözdağı Şampiyonlar Ligine 5 gollü başlangıç

Bu sonuçla birlikte Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken Feyenoord ilk haftayı puansız geçti.

Devler Ligi'nin gelecek haftasında Barcelona, temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak. Feyenoord ise evinde Como'yu ağırlayacak.

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Feyenoord

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