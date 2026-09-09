Barcelona'dan Galatasaray'a gözdağı! Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da oynanan müsabakayı İspanyol devi 5-1 kazandı.
Katalan ekibi, henüz 3. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti. Barcelona, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Barcelona, 57. dakikada Raphinha'nın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atmasıyla skoru 3-0'a getirdi.
Katalan ekibi, 77. dakikada Lamine Yamal ile farkı dörde çıkardı. Feyenoord'un tek golü ise 82. dakikada Sem Steijn'den geldi. Barcelona, 85. dakikada yeni transferi Gabriel Jesus'un attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken Feyenoord ilk haftayı puansız geçti.
Devler Ligi'nin gelecek haftasında Barcelona, temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak. Feyenoord ise evinde Como'yu ağırlayacak.
🎯 Karim Adeyemi uzak köşeye bıraktı, Barcelona farkı 2'ye çıkardı!pic.twitter.com/W9sYP3qBx2— Spor Arena (@sporarena) September 9, 2026