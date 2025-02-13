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Barcelona'dan Cubarsi'ye yeni sözleşme

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#Barcelona#Pau Cubarsi#La Liga
Barcelonadan Cubarsiye yeni sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 17:13

Barcelona, 18 yaşındaki yıldız savunmacısı Pau Cubarsi ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Barcelona, altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon yükseldiği A takımda değişilmez isimlerden biri haline gelen 18 yaşındaki stoperi Pau Cubarsi ile yeni sözleşme imzaladı.

Katalan ekibiden yapılan açıklamada genç futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldı belirtildi.

Bir önceki sözleşmesinde 500 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Cubarsi'nin mevcut sözleşmesindeki bu bedel açıklanmadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Cubarsi 3 asist kaydetti, 4 de sarı kart gördü.

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#Barcelona#Pau Cubarsi#La Liga

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