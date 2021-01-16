Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra 3 sezon Katalan ekibinin formasını giyen Arda Turan, 2018'de Türkiye'nin yolunu tutmuştu.

2 sezon Başakşehir forması giyen milli yıldız, sezon başında yuvası olan Galatasaray'a dönerken Barcelona eski futbolcusunu unutmadı.

Katalan ekibi, sosyal medya hesaından Arda Turan'ın Suarez'e yaptığı harika asisti paylaştı.

İşte o paylaşım:

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı:



Asist Arda'dan, gol Suarez'den👇pic.twitter.com/uona8SWFJX — Spor Arena (@sporarena) January 16, 2021

Kariyerinin zirvesi Barcelona

Arda Turan, futbol kariyerinin zirvesini 2015-2016 sezonu öncesinde transfer olduğu Barcelona'da yaşadı.

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli oyuncu, Katalan ekibinde 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez topu filelerle buluşturdu.

Arda Turan, Barcelona ile bir La Liga, iki Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası kaldırdı.

Milli takımda 100 maça çıktı

Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nda 100 maçta görev aldı.

Ay-yıldızlı forma altında 2008 ve 2016 Avrupa şampiyonalarında da forma giyen Arda, milli takım kariyerinde 17 kez ağları havalandırdı.