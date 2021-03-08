Barcelona'da yeni dönem! Ronaldinho, Rüştü Reçber, Ibrahimovic...

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'da başkanlık seçimlerini oyların 54,3'ünü alan Joan Laporta kazandı. 2003-2010 yılları arasında da Barcelona'da başkanlık görevini yapan Laporta, İkinci kez Barcelona'da başkanlık görevini üstlenecek.

Josep Maria Bartomeu'nun gelen tepkiler üzerine istifa etmesi, Lionel Messi'nin ayrılacağı dedikoduları ve kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle Joan Laporta'yı zorlu bir süreç bekliyor.

MESSI, BARCELONA'DA KALACAK MI?

İspanyol ekibinde Laporta'yı bekleyen en büyük sorun olarak Lionel Messi gösteriliyor. Seçim sonuçlarının ardından bu konu hakkında konuşan Laporta, ''Barcelona tarihinin en önemli seçimiydi bence. Messi'nin oy verdiğini görmek sevindirici, kulübü sevdiğini gösteriyor. Dünyanın en iyi oyuncusu Barcelona'yı hala seviyor. Umarım, Barcelona'da kalacağının işaretidir bu. Hepimiz Messi'nin kalmasını istiyoruz. Şimdi hemen Messi'yi arayabilirim, yarını bile bekleyemem. İlk işim Messi'yi takımda tutmak olacak.'' dedi.

Laporta'nın ilk başkanlık döneminde ise Barcelona, tarihinin en iyi günlerini geçirmişti. Pep Guardiola, Andres Iniesta, Xavi, Lionel Messi gibi futbolcularla birlikte çalışan Laporta, Barcelona ile hem İspanya'nın hem de Avrupa'nın en dikkat çeken takımlarının başında geliyordu.

TRANSFERLER DİKKAT ÇEKİYOR

Laporta'nın aynı zamanda yaptığı transferler de dikkat çekmişti. Göreve geldiği ilk yılda Ronaldinho'yu Barcelona'ya kazandıran Laporta, ayrıca Gerard Pique, Dani Alves, Deco, Eric Abidal, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic gibi yıldız oyuncuları transfer etmişti.

SEÇİM VAADİ RÜŞTÜ REÇBER

Joan Laporta'nın ilk başkanlık dönemindeki seçim vaatlerinden birisi de Türkiye A Milli Takımı'nın kalesini koruyan Rüştü Reçber olmuştu. Laporta, başkan olması halinde Rüştü Reçber'i transfer edeceğinin sözünü vermişti. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra ise Rüştü Reçber, Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olmuştu. Laporta ise böylece Rüştü Reçber sözünü yerine getirmişti.

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