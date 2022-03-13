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Barcelona'da Xavi Hernandez: "Galatasaray savunması gibisini görmedim"

#Barcelona#Galatasaray#Xavi Hernandez
Barcelonada Xavi Hernandez: Galatasaray savunması gibisini görmedim

Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Barcelona'da Teknik Direktör Xavi Hernandez'den sarı kırmızılı savunmacılara övgü.Daha önce görmedikleri bir savunma düzeniyle karşılaştıklarını belirten Xavi, "Galatasaray maçında daha önce hiç karşılaşmadığımız bir savunma düzenine karşı mücadele ettik." dedi.

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Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray maçının ardından La Liga’da bugün Osasuna ile karşılaşacak olan Barcelona’da teknik direktör Xavi Hernandez hücum oyuncularına uyarılarda bulundu. Galatasaray’ın savunmadaki başarısına işaret eden Xavi, şunları söyledi:

KiLiDi AÇMAK ÖNEMLi

“Problemimiz ilk golü atmak. Napoli ve Atletico maçlarında biz ilk golü attıktan sonra rakipler savunmayı gevşetti ve sonrası kolay geldi. Galatasaray maçında ise daha önce hiç görmediğimiz bir savunma düzeniyle karşılaştık. Daha iyi hücum etmemiz ve merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Bu futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi.”

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AUBAMEYANG YORGUNDU

Xavi, Aubameyang’ın Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlamasını da değerlendirirken “Aubameyang uzun zamandır oynuyordu, yorgunluğu düşündüm. Oynadığı yoğunlukla yorgun olması normal” dedi.

 

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#Barcelona#Galatasaray#Xavi Hernandez

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