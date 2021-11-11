Barcelona'da Xavi Hernandez'e transfer şoku! Bütçesi...

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La Liga'da beklentilerin altında kalan Barcelona'da transfer dönemiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ronald Koeman ile yollarını ayıran ve takımın başına Xavi Hernandez'i geçiren Katalan ekibinin, devre arası transfer bütçesi duyuruldu.

10 MİLYON EURODAN DAHA AZ BÜTÇE

ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona, Ronald Koeman'a ödenecek olan tazminat ve yaşanan ekonomik gelişmeler ile transfer döneminde 10 milyon eurodan daha az bir bütçeye sahip olacak.

Barcelona CEO'su Ferran Reverter, sezon başında ara transfer için 20 milyon euro bütçeye sahip olduklarını söylemişti. Ancak Koeman'ın ayrılığı sonrasında durumların değiştiği belirtildi.

Katalan ekibinin, kiralama formülüyle kadrosuna takviyeler yapmaya çalışacağı kaydedildi.