Barcelona'da Nico Williams sesleri!

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İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, ses getirecek bir transfer imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

BARCELONA'NIN AVANTAJI

SKY DE'nin haberine göre; Nico Williams'ı transfer etmek isteyen Barcelona, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmaya Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea'den daha yakın.

Öte yandan haberde, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, La Liga'dan maaş sınırları açısından haber beklediği, onay gelmesi halinde ise bu transferi bitirebileceği belirtildi.

WILLIAMS'IN SAYILARI

Geride bıraktığımız sezon Athletic Bilbao formasını 45 maçta sırtına geçiren Nico Williams, 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.