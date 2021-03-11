Barcelona'da Lionel Messi'nin büyük hayal kırıklığı! Tam 6 yıl sonra bir ilk...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona, ilk maçta sahasında 4-1 mağlup olduğu Paris Saint Germain ile 1-deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Lionel Messi tam 16 yıl sonra ilk kez çeyrek finali göremedi.

Arjantinli yıldız, Parc des Princes'de oynanan karşılaşmada Kylian Mbappe'nin 30. dakikada penaltıdan attığı gole 37. dakikadaki jeneriklik golüyle cevap vermiş ve skoru 1-1'e getirmişti. Bu golden yalnızca 11 dakika sonra kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Lionel Messi, penaltıyı gole çeviremedi ve müsabaka bu skorla sona erdi.

6 YIL SONRA İLK KEZ KAÇIRDI

Yetenekli oyuncu böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tam 6 yıl sonra ilk kez penaltı kaçırmış oldu. Bundan önceki 8 penaltısını gole çeviren Arjantinli isim, son olarak 2015 yılında oynanan Manchester City maçında penaltı atışından yararlanamamıştı.

BU SONUÇ MESSI'Yİ AYRILIĞA YAKINLAŞTIRIR MI?

Katalan devinde son dönemde alınan başarısız sonuçlar sebebiyle mutsuz olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı konuşulan yetenekli oyuncunun Barcelona'daki geleceği yeniden masaya yatırılıyor.

Barcelona'da eski başkan Joan Laporta'nın geçtiğimiz hafta yapılan seçimde yeniden başkan seçilmesi, Arjantinli yıldız hakkındaki bilmecede yeni bir sayfa açılmasına sebep olmuştu.

Barcelona'da forma giydiği dönem boyunca ilk defa kulübün seçimlerinde oy kullanan Lionel Messi'nin desteklediği aday olan Joan Laporta'nın seçimi kazanmasının rüzgarı tersine döndürdüğü ve takımda kalma fikrini gözden geçirdiği belirtiliyor.

Lionel Messi'nin seçim sonrasında kendisini tebrik ettiğini belirten Laporta, efsane isimle kısa bir süre sonra geleceğine ilişkin bir toplantı yapacaklarını söylemişti. Eski yönetimle yıldızı barışmayan deneyimli oyuncunun Laporta yönetimiyle masaya oturacak olması taraftarı ümitlendirmişti.

KOEMAN İLE İLİŞKİSİ KİLİT ROL OYNAYACAK

Lionel Messi'nin takımdaki geleceği konusunda bir diğer önemli husus teknik direktör Ronald Koeman ile ilişkisi. Hollandalı teknik adamın, göreve yeni başladığı dönemde yönetimle arasında soğuk savaş olan Lionel Messi'ye, "Bu takımdaki ayrıcalıkların bitti." dediği iddiası ikili arasındaki ilişkiye zarar vermişti.

Ronald Koeman'ın söylediği iddia edilen bu sözlerin ardından Arjantinli yıldızın yakın çevresine, "Artık kendimi Barcelona şehrinin içinden değil dışından biri gibi hissediyorum." dediği öne sürülmüş ve savaş büyümüştü.

Yaşananlar üzerine Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ve idmanlara çıkmayacağını bildiren Lionel Messi, Katalan devinde tarihi bir gece yaşanmasına sebep olmuştu. Barcelona yönetimi, o gece olağanüstü toplanarak o dönemki başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifasını istemişti.

KOEMAN ZEYTİN DALI MI UZATIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu attıkları Paris Saint Germain maçından sonra Lionel Messi'nin takımdaki geleceğine ilişkin konuşan Ronald Koeman, adeta Arjantinli yıldıza zeytin dalı uzattı.

Hollandalı teknik adam, Arjantinli futbolcunun Barcelona'nın geleceğine dair şüphesinin olmadığını ve takımın doğru yolda olduğuna inandığını söyledi. Koeman, "Messi kararını kendisi vermeli. Bu konuda ona başkası yardım edemez. Bu takım doğru yola giriyor. Yaptığımız değişikliklerle takımın geliştiğini bir süredir görüyor. Takımda kaliteli ve büyük bir geleceğe sahip pek çok genç var. Bu yüzden artık bu takım hakkında şüpheleri olamaz" ifadelerini kullandı.

YENİ JENERASYONA LİDERLİK ETMEK İSTİYOR

Joan Laporta'nın yeniden başkan olması ve teknik direktör Ronald Koeman ile ilişkisinin iyiye gitmesi sebebiyle Barcelona'da kalmaya bir adım daha yaklaştığı düşünülen Lionel Messi'nin bu kararının arkasındaki bir diğer motivasyonun ise takımın yeni jenerasyonun büyük umutlar vadediyor olması gösterildi.

En büyüğü 22 yaşında olan Ronald Araujo, Sergino Dest, Riqui Puig, Pedri, Francisco Trincao, Oscar Mingueza, Ilaix Moriba ve Ansu Fati'den oluşan yeni jenerasyona liderlik etmek isteyen Arjantinli yıldızın farklı bir misyonla takımda kalmayı düşünebileceği öne sürülüyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...