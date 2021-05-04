Barcelona'da Lionel Messi'nin başı "barbekü partisi" nedeniyle dertte

3 Mayıs Pazartesi günü, Barcelona'dan takım arkadaşlarıyla birlikte evinde barbekü için toplanan Messi'nin başı derde girdi.

Arjantinli yıldız, takım birlikteliğini artırmak için evinde arkadaşlarıyla toplanırken COVID-19 protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle takibe alındı.

Marca'da yer alan habere göre, LaLiga yönetimi soruşturma başlatırken Katalan hükümeti de oyuncunun pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durumu yakından inceliyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan bölgesel hükümetin başkan vekili Pere Aragones, kamuya mal olmuş kişileri sadece kısıtlamalara uymaya değil, aynı zamanda örnek teşkil etmeye de çağırdı.

Aragones, "Daha ileri gitmemiz gerekip gerekmediğini göreceğiz. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Katalonya'da ev toplantıları 9 Mayıs'a kadar altı kişiyle sınırlı.

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