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GeriFutbol Barcelona'da Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo sözleri! "Hayranım..."
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Haber Giriş: 28.12.2020 - 00:14 | Son Güncelleme:

Barcelona'da Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo sözleri! "Hayranım..."

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Sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar ortaya atılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Katalan ekibinin finansal yönden zor durumda olduğunu belirtirken "Barcelona benim hayatım. Sahip olduğum her şeyi bu kulübe borçluyum" sözleriyle kulüpte kalabileceğinin sinyalini verdi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun hayran olduğu sporculardan biri olduğunu belirten Arjantinli, "PlayStation oynamayı bıraktım. Daha çok oğlum Thiago oynuyor. Önceden bütün gün PlayStation oynardım. Hayran olduğum çok sporcu var. Lebron James, Federer, Rafael Nadal ve Cristiano Ronaldo bunlardan bazıları." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA BENİM HAYATIM"

Katalan ekibinin ekonomik açıdan zorda olduğunu belirten Messi, "Barcelona benim hayatım. Sahip olduğum her şeyi bu kulübe borçluyum. Barcelona, finansal olarak çok zor durumda, herkes için zor bir durum. Daha önce alışık olduğumuz noktaya geri dönmek çok zorlayıcı olacak." dedi.

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