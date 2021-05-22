Barcelona'da Lionel Messi gol krallığını kimseye bırakmadı

La Liga'da zirve yarışında Atletico Madrid ve Real Madrid'in gerisinde kalarak ligi üçüncü sırada tamamlayan Barcelona'da Messi, gol krallığı yarışındı ipi önde göğüsledi.

Messi 8. kez gol kralı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.

Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.

Real Madrid ikinci oldu

Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Real Madrid ise Alfredo di Stefano Stadı'nda ağırladığı Villarreal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenmesine rağmen ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Villarreal'in golünü 20. dakikada Yeremi Pino, Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90 2. dakikada Luka Modric kaydetti.

Deplasmanda Eibar'ı 81. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 yenen Barcelona ise 79 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.



Küme düşenler belli oldu

LaLiga'da bu sezon küme düşen takımlar ise son maçların ardından kesinleşti.

Ligi son 3 sırada tamamlayan Huesca (34 puan), Real Valladolid (31 puan) ve Eibar (30 puan) gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.