Barcelona’da Lewandowski belirsizliği sürüyor!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 09:45

Barcelona’da Robert Lewandowski’nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Polonyalı yıldız golcü, birkaç gün içinde Barcelona’da kalıp kalmayacağını açıklayacak.

Marca’nın haberine göre, Barcelona’da yeni sezon planlaması sürerken Robert Lewandowski’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüp yönetimi ve teknik direktör Hansi Flick temkinli bir tutum sergilerken, tecrübeli golcünün kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Barcelona’nın 2026-27 sezonu için sportif planlamasında birçok belirsiz konu bulunuyor. Bunlardan biri de Robert Lewandowski’nin geleceği. Katalan kulübünde onun devam edip etmeyeceği net değil, bu yüzden sportif direktörlük, piyasadaki santrfor seçeneklerini detaylı şekilde inceliyor. Bu cuma günü ise Hansi Flick, deneyimli Polonyalı golcünün yakın geleceğiyle ilgili belirsizliği daha da artırdı.

“Onunla geleceği hakkında konuştuk, ancak nihayetinde söylediklerimiz aramızda kalır. Kalan maçlara odaklanıyoruz. Sezon bittikten sonra ne olacağını göreceğiz,” diyen Alman teknik adam, ciddi bir ton kullandı. Diğer konularda daha açık konuşsa da bu konuda belirsizliği korudu ve Lewandowski’yi planlarında kesin olarak düşündüğünü de söylemedi. Bunun bir nedeni de, bu kararı bizzat Lewandowski’nin açıklaması gerektiğine inanması.

Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Polonyalı yıldızın Barcelona ile şartlara bağlı bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak her iki taraf da imzalanan maddelerden bağımsız olarak geleceği konuşmak istiyor. Lewandowski’nin menajeri (aynı zamanda Flick’in de menajeri), önümüzdeki günlerde Barcelona’ya giderek Deco ile görüşecek ve eski Bayern Münih oyuncusunun geleceğini netleştirecek. Oyuncunun özellikle İtalya’dan Avrupa kulüpleriyle birlikte MLS ve Suudi Arabistan’dan da teklifler aldığı belirtiliyor.

Barcelona formasıyla 188 maça çıkıp 118 gol atan golcü oyuncu, şu ana kadar kararsız bir görüntü çizerek henüz kesin bir karar vermediğini söylemişti. Ancak yakın çevresi, aslında kararını çoktan verdiğini iddia ediyor. Gizemin çözülmesine sadece birkaç gün kaldı. Eğer ayrılmayı seçerse, bu Barcelona’nın planlarını çok fazla sarsmayacak; kulüp yüksek maaş yükünden kurtulacak ama en önemli golcülerinden birini kaybedecek.

