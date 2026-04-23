Barcelona'da Lamine Yamal şoku!

Spotify Camp Nou Stadı'ndaki 32. hafta maçında Celta Vigo'yu ağırlayan Barcelona, Lamine Yamal'ın 40. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Üst üste 8. galibiyetini alarak 82 puana ulaşan Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı 9'a çıkardı.

Celta Vigo ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

Katalan ekibinin golünü atan Yamal, yaşadığı sakatlık sonrası ilk yarının uzatma dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Marca'da yer alan habere göre Lamine Yamal'ın arka adalesinde yırtık tespit edildi ve iyileşme süresi yapılacak testlerin ardından netleşecek. Kesin olarak El Clasico’da forma giyemeyecek ve sezonun geri kalanını da kaçırabilir. Bugün detaylı kontroller yapılacak ve kulüp resmi açıklama yapacak.

