Barcelona'da Lamine Yamal şoku!

#Barcelona#La Liga#Lamine Yamal
Barcelonada Lamine Yamal şoku
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 10:36

La Liga'da lider Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu 1-0 yendi. Karşılaşmada sakatlanarak ilk yarının uzatma dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalan Lamine Yamal'dan ise kötü haber geldi.

Spotify Camp Nou Stadı'ndaki 32. hafta maçında Celta Vigo'yu ağırlayan Barcelona, Lamine Yamal'ın 40. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Üst üste 8. galibiyetini alarak 82 puana ulaşan Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı 9'a çıkardı.

Celta Vigo ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

Barcelonada Lamine Yamal şoku

Katalan ekibinin golünü atan Yamal, yaşadığı sakatlık sonrası ilk yarının uzatma dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Marca'da yer alan habere göre Lamine Yamal'ın arka adalesinde yırtık tespit edildi ve iyileşme süresi yapılacak testlerin ardından netleşecek. Kesin olarak El Clasico’da forma giyemeyecek ve sezonun geri kalanını da kaçırabilir. Bugün detaylı kontroller yapılacak ve kulüp resmi açıklama yapacak. 

#Barcelona#La Liga#Lamine Yamal

