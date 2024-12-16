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Barcelona'da Lamine Yamal depremi

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#Barcelona#Lamine Yamal#Laliga
Barcelonada Lamine Yamal depremi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 19:17

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Barcelona'nın Leganes'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Lamine Yamal'dan kötü haber geldi.

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La Liga'da oynanan Leganes karşılaşmasında sakatlanan İspanyol yıldız Lamine Yamal'dan Katalan devine kötü haber geldi. 

Barcelona, Leganes maçında sakatlanan ve oyundan 75. dakikada alınan Lamine Yamal'ın yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Barça'dan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılan testler, oyuncunun ayak bileğindeki bir bağda 1. derece sakatlık olduğunu ortaya koydu. Oyuncunun sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.” denildi.

Lamine Yamal, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam etmiş ancak 75. dakikada yerini Gavi'ye bırakarak kenara gelmişti.

17 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla 20 maçta 6 gol atıp 12 asist katkısı sağladı.

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#Barcelona#Lamine Yamal#Laliga

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