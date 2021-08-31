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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Barcelona'da Kun Agüero sevinci

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Barcelona'da Kun Agüero sevinci

La Liga devi Barcelona, Sergio Busquets ile Jordi Alba'nın maaşlarında indirime gitmesinin ardından yeni transfer Kun Agüero'ya lisans çıkarıldığını açıkladı.

Ekonomik olarak zor zamanlarda geçen ve Lionel Messi'yle maaş limiti nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona, yeni transferi Kun Agüero'ya lisans çıkardı.

Pandeminin en çok etkilediği kulüplerin başında gelen Barça, Sergio Busquets ile Jordi Alba'nın maaş indirimine gitmesiyle Arjantinli yıldız Agüero'ya lisans çıkardı.

Barcelonada Kun Agüero sevinci

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