Barcelona'da Kun Agüero sevinci

Ekonomik olarak zor zamanlarda geçen ve Lionel Messi'yle maaş limiti nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona, yeni transferi Kun Agüero'ya lisans çıkardı.

Pandeminin en çok etkilediği kulüplerin başında gelen Barça, Sergio Busquets ile Jordi Alba'nın maaş indirimine gitmesiyle Arjantinli yıldız Agüero'ya lisans çıkardı.