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Barcelona'da Galatasaray taraftarından Torrent'e destek, oyunculara uyarı: Hocayı satmayın!

#Galatasaray#Domenec Torrent#Galatasaray Torrent

Galatasaray kafilesini İspanya'da karşılayan sarı-kırmızılı bir grup taraftar teknik direktör Domenec Torrent'e destek oldu, futbolculara da uyarıda bulundu.

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Galatasaray kafilesini İspanya'da karşılayan sarı-kırmızılı bir grup taraftar teknik direktör Domenec Torrent'e destek olurken oyunculara yönelik, "hocayı satmayın!" çıkışını yaptı.

Barcelonada Galatasaray taraftarından Torrente destek, oyunculara uyarı: Hocayı satmayın

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Otobüse geçerken ise 10’a yakın taraftar “İmparator Fath Terim” şeklinde tezahürat yaptı. Tezahüratları üzerine ise taraftarlar arasında bölünme yaşandı.

Bir grup taraftar “Buna gerek yok” derken diğer grup taraftar ise “Bizi bu noktaya Fatih Terim getirmedi mi? Bağıracağız tabii bizim İmparatorumuz değil mi?” diye yanıt verdi.

BAŞKAN KAFİLEDE YER ALMADI

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Selim Sefada, Ural Aküzüm ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı kafile ile birlikte İspanya’ya gelen idareciler oldu.

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Başkan Burak Elmas kafilede yer almadı.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Galatasaray Torrent

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