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GeriFutbol Barcelona'da büyük kavga! Saha içinde küfürleştiler...
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Barcelona'da büyük kavga! Saha içinde küfürleştiler...

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Barcelona'da büyük kavga! Saha içinde küfürleştiler...
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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, PSG'ye karşı sahasında 4-1 yenilerek ağır bir yenilgi alırken saha içindeki küfürlü tartışma dikkat çekti...

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'da işler iyi gitmiyor... İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da konuk ettiği PSG'ye 4-1 yenildi ve tur şansını zora soktu. Kendi evinde ağır bir yenilgi alan Barcelona'da saha içinde futbolcular arasında çıkan küfürlü tartışma ise dikkat çekti.

PSG'nin tehlikeli pozisyonlara girmesinin ardından Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique ile Fransız futbolcu Antoine Griezmann, saha içinde birbirlerine hakarete varan sözler kullandılar.

''YETER ARTIK, KAPA ÇENENİ!''

Fransız ekibinin 39. dakikada gole yaklaştığı bir pozisyonun ardından Barcelona'nın tecrübeli stoperi Pique, Antoine Griezmann'a sinirlenip ''Tanrı aşkına! Topa biraz uzun sahip olalım'' diye bağırdı. Bunun üzerine Fransız futbolcu, ''Sessiz ol, yeter artık! Kapa çeneni'' diyerek Pique'ye cevap verdi.

Barcelonada büyük kavga Saha içinde küfürleştiler...

''DELİ GİBİ KOŞUYORUZ!''

İki futbolcu arasında tansiyon yükselirken Pique, ''Çok zorlanıyoruz ve deli gibi koşuyoruz'' derken Griezmann, ''Bana bağırma, ben de deli gibi koşuyorum!'' sözlerini kullandı.

SEYİRCİSİZ MAÇTA TÜM SÖZLER DUYULDU...

Seyircisiz oynanan maçta iki yıldız futbolcu arasındaki tartışmada söylenen sözler ekranlara yansırken futbolcuların birbirlerine küfürlü bir şekilde konuşması tepki çekti.

Barcelonada büyük kavga Saha içinde küfürleştiler...

Pique ve Griezmann arasındaki bu diyalog sosyal medyada da dikkat çekerken Barcelona'daki krizin ne boyutta olduğu gözler önüne serildi.

Barcelonada büyük kavga Saha içinde küfürleştiler...

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