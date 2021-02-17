Barcelona'da bir devrin sonu mu? Herkes Kylian Mbappe konuşurken Lionel Messi...

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile başlarken geceye damgasını vuran karşılaşma Nou Camp'da oynandı. PSG, Barcelona'yı deplasmanda 4-1 mağlup ederek tur için büyük bir avantajı yakalarken maçın yıldızı attığı 3 golle Kylian Mbappe oldu.

Maçın ardından hem İspanyol hem de Fransız basınının en çok konuştuğu iki isim Mbappe ve Lionel Messi'ydi...

''MBAPPE MAÇTAN ÖNCE YANIMA GELDİ VE...''

PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, maçın ardından Kylian Mbappe ile arasında geçen diyaloğu aktarırken ''Dünyanın en iyi oyuncularının hepsinin kendilerine güveni vardır. Mbappe, maçtan bir gün önce yanıma geldi ve 'Camp Nou'da kaç galibiyetin var?' diye sordu. Espanyol'dayken bir kere kazandığımı söyledim. O ise 'Hazır ol, yarın ikinci galibiyetini alıyoruz' dedi. İşte bu yüzden Mbappe çok büyük bir futbolcu.'' sözlerini kullandı.

Kylian Mbappe ise yıldızlaştığı maçın ardından takımdaki geleceği hakkında konuşurken ''Şu anda tüm kalbimle PSG forması için oynuyorum. Geleceğim mi? Sadece bir maç üzerinden geleceğime karar vermek çok aptalca olur. Her zaman burada mutlu olduğumu söylüyorum zaten.'' diye konuştu.

22 YAŞINDA ZIDANE'I YAKALADI!

Öte yandan Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında en çok gol atan Fransız futbolcular sıralamasında Zinedine Zidane'ı yakaladı. Henüz 22 yaşında olan Mbappe, eleme turlarındaki 8. golünü kaydederken Zidane ile gol sayısını eşitledi. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında Mbappe'den daha fazla gol atan sadece iki Fransız futbolcu var: Henry ve Benzema...

''MUAZZAM MBAPPE! EN İYİ PERFORMANSI...''

Fransız basını da Mbappe'yi göklere çıkartırken L'Equipe, ''Muazzam Mbappe!'' başlığını attı ve yıldız futbolcu için ''Mbappe, Camp Nou'da çok büyük bir performans sergiledi. PSG formasıyla Avrupa kupalarındaki en etkileyici maçını çıkarttı. Onun için çılgın bir geceydi!'' ifadelerini kullandı.

NEYMAR: ''BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM...''

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya oynayamayan Neymar ise maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Mbappe çok güçlü... Benim küçük kardeşimden hat-trick...'' derken Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford, ''Ne performans ama Mbappe!'' paylaşımını yaptı. Mbappe'nin performansına hayran kalanlar arasında Barcelonalı futbolcular da vardı... Antoine Griezmann, maçın ardından vatandaşı için ''Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesine çıkacak bir futbolcu. Mbappe'nin performansının tadını çıkartmalıyız çünkü o gerçekten süper bir yetenek.'' dedi.

MESSI İÇİN BARCELONA KARİYERİ BİTİYOR MU?

PSG cephesinde Mbappe manşetleri süslerken büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Barcelona'da ise gündemde Lionel Messi var. Sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Messi'nin Nou Camp'ta Barcelona forması ile Şampiyonlar Ligi'nde son maçına çıkmış olabileceği belirtildi.

BAŞKAN ADAYINDAN TRANSFER İTİRAFI: ''İSTEYENLER VAR AMA...''

4-1'lik mağlubiyetin ardından Barcelona'nın başkan adaylarından Joan Laporta, maç sonu Messi ile konuştuğunu söylerken çarpıcı ifadeler kullandı. ''Messi, Barcelona'da kalmak istiyor'' diyen Laporta, ''Onu takımda tutmak için elimden geleni yapacağım. Onu transfer etmek isteyen bazı kulüpler var. Leo takımda kalmak ve burada kupalar kazanmak istiyor. İstediği tek şey para değil, Barcelona'nın başarısını istiyor. Messi, Barcelona için bir problem değil. Barcelona'nın %30'lık geliri Messi sayesinde geliyor.'' diye konuştu.

Barcelona'da eleştirilerin hedefi olan teknik direktörü Ronald Koeman ise ''PSG bizden daha iyi oynadı, özellikle Mbappe... Dürüst olmam gerekirse tur için çok az bir şansımız var. İşin gerçeği bu.'' sözlerini kullandı.

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