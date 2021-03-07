Barcelona'da başkanlık seçimi heyecanı! Lionel Messi...
Barcelona'da başkanlık seçimi için oy kullanılırken İspanyol ekibinde yeni başkanın kim olacağı merakla bekleniyor. Barcelona kaptanı Lionel Messi de başkanlık seçimi için oyunu verdi...
Barcelona'da Josep Maria Bartomeu'nun istifasının ardından yeni başkan belli oluyor.
İspanyol devinde Victor Font, Toni Freixa ve Joan Laporta başkanlık için yarışırken oy verme işlemleri başladı.
Barcelona'nın Twitter hesabı ise Lionel Messi'nin oy verirken görüntülerini paylaşırken ''Tüm zamanların en iyisi, 2021 seçimlerinde oyunu kullandı'' dendi.
Barcelona'daki başkanlık seçimi için Lionel Messi de oy kullanıyor. pic.twitter.com/BQYpIQ6UTS— Spor Arena (@sporarena) March 7, 2021