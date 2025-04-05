Barcelona zirvede fırsat tepti!

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Barcelona ile Real Betis, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kozlarını paylaştı.

Estadi Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Gavi'nin golü ile geçen Barcelona'ya cevap Real Betis'ten 17. dakikada Natan'ın ayağından geldi. Mücadele başka gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından Real Madrid'in 3 puan kaybettiği haftada fırsat tepen Barcelona, puan farkını 67'ye çıkarttı ve başkent ekibiyle arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Real Betis ise 48 puanla 5. basamağa yükseldi.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes'in konuğu olacak. Real Betis ise sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek.