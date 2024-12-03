Barcelona Vedat Muriqi'den golü yedi, pişman etti! 6 gol...

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İspanya LaLiga'nın 16. haftasında lider Barcelona, Mallorca ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Estadi Mallorca'da oynanan mücadeleden Barcelona 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Barça'nın galibiyet gollerini 12. dakikada Ferran Torres, 56 ve 74. dakikalarda Raphinha, 79. dakikada Frenkie de Jong ve 84. dakikada Pau Victor kaydetti.

Ev sahibi Mallorca'nın tek golü ise 43. dakikada Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'den geldi.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkaran Barcelona, maç fazlasıyla Real Madrid'in 4 puan önünde zirvede yer aldı. Mallorca ise 24 puanla 6. sırada kaldı.

Barcelona, LaLiga'nın bir sonraki haftasında Real Betis'e konuk olacak. Mallorca ise Celta ile deplasmanda karşılaşacak.