Barcelona Valladolid maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Barcelona Valladolid maçı ile La Liga'da iki ekip karşı karşıya geliyor. Real Valladolid ile oynadığı son 14 La Liga maçının 13'ünü kazanan Barcelona, diğer karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu. La Liga'da oynadığı son 18 maçta yenilgi almayan Barcelona, Nisan 2019'dan bu yana en uzun serisini yaşıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Barcelona Valladolid maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Son 11 La Liga maçının sadece birini kazanan Real Valladolid, tek galibiyetini Getafe'yi 2-1 yenerek aldı. Bu sezon en az La Liga maçında kalesini gole kapatan iki takımdan biri Real Valladolid. 2021 takvim senesinde Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Lionel Messi.
BARCELONA VALLADOLİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?
Barcelona Valladolid maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.