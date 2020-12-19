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Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Barcelona Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Barcelona Valencia Canlı Yayın!

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Barcelona Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Barcelona Valencia Canlı Yayın!
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Barcelona Valencia maçı, İspanya Ligi'nde kritik bir öneme sahip olacak. Spor Smart ve Hürriyet Spor Arena üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşma, futbolseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek. Peki, Barcelona Valencia maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, La Liga'da puan durumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak olan o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

Barcelona Valencia maçı, ücretsiz canlı yayın imkanı ile futbolseverlerin erişimine açılacak. 20 puan ile 5'inci sırada yer alan Barcelona, kendisini 6 puan geriden 13'üncü sırada takip eden Valencia ile karşılaşacak. Peki, Barcelona Valencia maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BARCELONA VALENCİA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 15'üncü Hafta mücadelesinde Barcelona, Valencia'yı konuk edecek. 19 Aralık Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak karşılaşma, Spor Smart ve Hürriyet Spor Arena üzerinden canlı izlenebilecek.

BARCELONA VALENCİA MAÇI CANLI YAYIN

Barcelona Valencia maçının canlı yayını, saatler 18.15'i gösterdiğinde, aşağıdaki ekrandan takip edilebilecek.

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