Barcelona taraftarı kendi takım otobüsünü taşladı! El Clasico öncesi büyük karışıklık

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek El Clasico öncesinde ev sahibi ekibin takım otobüsü kısa süreli bir karışıklığa karıştı.

REAL MADRID ZANNETTİLER

Karşılaşma öncesinde bir grup taraftar, Real Madrid takım otobüsü zannettikleri araca taşlı saldırıda bulundu. Kısa süre sonra saldırıya uğrayan otobüsün Barcelona takımına ait olduğu ortaya çıktı.

İspanyol basınında geniş yankı uyandıran olaya güvenlik görevlileri ve polis müdahale etti. Barcelona ekibi, ortamın sakinleşmesinin ardından stadyuma doğru hareket etti.

R.MADRID OTOBÜSE SALDIRI

Durum Real Madrid takım otobüsü için ise daha da kötüleşti. Bu sefer konuk ekibin aracına Barcelona taraftarı çeşitli yabancı maddeler fırlattı. Konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında yoluna devam etti.

BARÇA KAZANIRSA ŞAMPİYON

Lider Barcelona, sahadan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.