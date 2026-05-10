Barcelona taraftarı kendi takım otobüsünü taşladı! El Clasico öncesi büyük karışıklık

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 21:24

La Liga’da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Barcelona – Real Madrid derbisi öncesinde ilginç anlar yaşandı. Katalan taraftarlar, Real Madrid takım otobüsü zannederek yanlışlıkla Barcelona kafilesine taşlı saldırıda bulundu. Ardından konuk ekip otobüsü de yabancı maddelerin hedefi oldu.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek El Clasico öncesinde ev sahibi ekibin takım otobüsü kısa süreli bir karışıklığa karıştı.

REAL MADRID ZANNETTİLER 

Karşılaşma öncesinde bir grup taraftar, Real Madrid takım otobüsü zannettikleri araca taşlı saldırıda bulundu. Kısa süre sonra saldırıya uğrayan otobüsün Barcelona takımına ait olduğu ortaya çıktı.

İspanyol basınında geniş yankı uyandıran olaya güvenlik görevlileri ve polis müdahale etti. Barcelona ekibi, ortamın sakinleşmesinin ardından stadyuma doğru hareket etti.

R.MADRID OTOBÜSE SALDIRI 

Durum Real Madrid takım otobüsü için ise daha da kötüleşti. Bu sefer konuk ekibin aracına Barcelona taraftarı çeşitli yabancı maddeler fırlattı. Konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında yoluna devam etti.

BARÇA KAZANIRSA ŞAMPİYON

Lider Barcelona, sahadan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

