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GeriFutbol Barcelona, Sergio Agüero'nun transferini bitiriyor!
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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

Barcelona, Sergio Agüero'nun transferini bitiriyor!

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Barcelona, Sergio Agüero'nun transferini bitiriyor!

Barcelona'nın, Manchester City ile sözleşmesi biten Sergio Agüero ile 2023'e kadar anlaşma sağladığı kaydedildi.

La Liga'da şampiyonluk şansını son hafta öncesinde kaybeden Barcelona'dan transferde ilk hamle geldi.

Sky Sports'un haberine göre Arjantinli yıldız ile Barcelona her konuda anlaşmaya vardı ve resmi açıklamalar kısa süre içerisinde yapılacak.

Haberde; Agüero'nun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve 10 milyon euronun altında kazanacağı belirtildi.

Sergio Agüero, Manchester City formasıyla 388 maça çıktı. Arjantinli forvet 258 gol atarken, 73 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, City ile 5 Premier Lig, 6 İngiliz Ligi Kupası, 1 FA Cup, 3 İngiliz Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

LIONEL MESSI FAKTÖRÜ

İspanyo basını, Barcelona'nın Lionel Messi ile çok yakın arkadaş olan Agüero'yu takıma kazandırıp Messi'nin takımda kalmasını sağlayacağını vurgulamıştı.

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