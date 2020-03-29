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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2020 - 12:44,Son Güncelleme:/

Barcelona, Rüştü Reçber'i unutmadı! Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra...

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Milli takımın efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in corona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından eski takımı Barcelona'dan anlamlı bir paylaşım geldi.

İspanyol devi Barcelona, corona virüsüne yakalanan unutulmaz kaleci Rüştü Reçber'i unutmadı.

Türk Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Rüştü Reçber, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği üstün performansın ardından tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve FC Barcelona tarafından transfer edilmişti.

Rüştü'nün 2002-03 sezonunda Camp Nou'da geçirdiği sezondan dikkat çeken anlar karşınızda!

Barcelona, Rüştü Reçberi unutmadı Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra...

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