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Barcelona, Robert Lewandowski'nin transferi için fiyat yükseltti!

#Barcelona#Transfer#Lewandowski
Barcelona, Robert Lewandowskinin transferi için fiyat yükseltti

İspanyol ekibi, 33 yaşındaki gol makinesi için 30 milyon Euro’luk teklifini 40 milyon Euro’ya çıkardı. Bayern Münih’in ise 1 yıllık sözleşmesi kalan Lewandowski için net karar vermediği bildirildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona’nın, transfer listesinde 1 numarada bulunan Robert Lewandowski için tüm şartlarını zorladığı ifade edildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre; daha önce Lewandowski için Bayern Münih’e 30 milyon euro öneren ve ret cevabı alan Barcelona, Polonyalı golcü için Bayern Münih’e yeni bir teklifte bulundu.

Daha önce Bayern Münih tarafından 2 kez reddedilen Barcelona, bu kez teklifini 40 milyon euro artı bonuslar olarak güncelledi. Takımdan kesinlikle ayrılmak istediğini söyleyen Robert Lewandowski için gelen bu teklif karşısında Bayern Münih’in henüz kesin bir karar vermediği ifade edildi.

Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 46 maçta 50 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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