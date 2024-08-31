Barcelona, Real Valladolid'e gol yağdırdı: 7-0

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İspanya LaLiga 4. hafta maçında Barcelona ile Real Valladolid karşı karşıya geldi. Barcelona, rakibini 7-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 7, 64 ve 72. dakikalarda Raphinha, 24. dakikada Lewandowski, 45+2. dakikada Kounde, 82. dakikada Olmo ve 85. dakikada Ferran Torres kaydetti.

La Liga'da 4'te 4 yapan tek takım olan Barcelona puanını 12'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Real Valladolid ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.

Bu arada Katalan ekibi son olarak 10 yıl önce, 2013-2014 sezonunun 28. haftasında 16 Nisan 2014'te Osasuna'ya karşı sahasında oynadığı maçta 7-0 galip gelmişti.