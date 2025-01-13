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Barcelona, Real Madrid'i paramparça etti! Arda Güler, 7 gol ve 1 kırmızılık El Clasico'da...

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#El Clasico#Real Madrid#Barcelona
Barcelona, Real Madridi paramparça etti Arda Güler, 7 gol ve 1 kırmızılık El Clasicoda...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 00:05

İspanya Süper Kupası final mücadelesindeki El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek 15. kez şampiyon oldu. 

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İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da kozlarını paylaştı.

King Abdullah Sports City Stadyumu'nun ev sahipliğindeki El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 5-2'lik skorla mağlup etti.

Barcelona'ya kupayı getiren golleri 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde kaydetti.

Real Madrid'in golleri ise 5. dakikada Kylian Mbappe ve 60. dakikada Rodrygo'dan geldi. 

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Barcelona, Real Madridi paramparça etti Arda Güler, 7 gol ve 1 kırmızılık El Clasicoda...

SZCZESNY KIRMIZI GÖRDÜ

Barcelona'da Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, 56. dakikada Kylian Mbappe'ye ceza sahası dışında yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

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ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, süre bulamadı ve dev mücadeleyi kulübede tamamladı.

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Barcelona, Real Madridi paramparça etti Arda Güler, 7 gol ve 1 kırmızılık El Clasicoda...

BARÇA 15. KEZ KAZANDI

Karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı 15. kez müzesine götürmeyi başardı.

REAL MADRID 13'TE KALDI

İspanya Süper Kupa'yı müzesine en çok götüren takım 15 kezle Barcelona oldu.

Süper Kupa'yı 13 kez kazanan eflatun beyazlılar, 2023 yılında El Clasico'yu 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. 2024 yılında oynanan finalde Barcelona'yı 4-1'le geçen Real Madrid, kupayı bir kez daha müzesine götürmüştü.

Barcelona, Real Madridi paramparça etti Arda Güler, 7 gol ve 1 kırmızılık El Clasicoda...

İLK 11'LER

Real Madrid: Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Lucas Vazquez, Junior Vinicius, Kylian Mbappe, Rodrygo

Barcelona: Wojciech Szczesny, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Inigo Martinez, Jules Kounde, Gavi, Pedri, Marc Casado, Robert Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal

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#El Clasico#Real Madrid#Barcelona

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