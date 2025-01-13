Barcelona Real Madrid'i darmaduman etti, İspanya'da acımasız manşetler atıldı: 'Flick'ten Ancelotti'ye tokat!'

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Bu sezon Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Real Madrid, Atletico Madrid, Mallorca ve Barcelona'nın dörtlü final oynadığı İspanya Süper Kupası'nın finalinde El Clasico heyecanı yaşandı.

Cidde'de oynanan dev finalin bitiş düdüğüyle birlikte uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir sonuca imza atıldı. Karşılaşmayı 5-2 kazanan Barcelona, El Clasico tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini de almış oldu.

Real Madrid'in gollerini 5. dakikada Mbappe ve 60. dakikada Rodrygo atarken bordo mavililerin gollerini 22. dakikada Yamal, 36. dakikada Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde attı.

Katalanların file bekçisi Wojciech Szczensy'nin 56. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadeleyi Real Madrid'in 5-2 kaybetmesi eflatun beyazlı taraftarlardan tepki alırken İspanyol basını da karşılaşma hakkındaki haberleri manşetine taşıdı.

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AS: "BARÇA, REAL'İ EZDİ"

Barcelona'ya olan yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, unutulmaz karşılaşmayı "Süper Kupa'da Süper Zafer" başlığıyla manşetine taşıdı. Haberin detayında maçın özetini okuyucularıyla paylaşan AS, Barcelona'nın Real Madrid'i ezdiği yorumunu da yaptı.

MARCA: "FLICK'TEN ANCELOTTI'YE TOKAT"

Real Madrid yanlısı Marca gazetesi ise "Ancelotti Szczensy'ye Dua Etsin!" başlığıyla El - Clasico manşetini attı. Eflatun beyazlıların hiçbir oyun planı olmadığını yazan Marca, Wojciech Szczensy'nin gördüğü kırmızı kartın daha farklı bir skoru engellediğini de belirtti. Öte yandan gazete, Hansi Flick'in Ancelotti'yi bir kez daha mağlup etmesine de dikkat çekerek, "Flick'ten Ancelotti'ye bir tokat daha!" ifadelerini manşetine taşıdı.

RELEVO: "UNUTULMAZ DARBE"

Karşılaşmayı daha objektif bir şekilde yorumlayan Relevo gazetesi ise "Barcelona'dan Real Madrid'e Unutulmaz Darbe" başlığını attı. Haberde ikinci yarının uzun bir bölümünde 10 kişi oynayan Katalanların Real Madrid'e bir ders verdiği yorumu yapıldı.

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MUNDO DEPORTIVO: "KÜÇÜK ELLERİN BÜYÜK ŞAMPİYONLUĞU"

Mundo Deportivo ise El Clasico haberinde Barcelona'nın genç kadrosuna dikkat çekti. Gazete manşet haberinde "Küçük Ellerin Büyük Şampiyonluğu" başlığını attı.

FLORENTINO PEREZ: "SONUÇTA FİNAL KAYBETMEMİZ DE LAZIM"

Eflatun beyazlıları hüsrana uğratan mağlubiyetin ardından Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Florentino Perez, çok konuşulacak ifadelere imza attı. İspanyol iş adamının karşılaşmanın ardından düzenlenen madalya seronomisinde takım kaptanı Luka Modric'e "Sonuçta final kaybetmemiz de lazım, değil mi?" dediği anlar kameralara yansıdı.

"NE BİR TAKTİĞİMİZ VAR NE DE STRATEJİMİZ"

Perez'in bu açıklamaları Real Madrid taraftarlarının tepkisin çekerken sosyal medya üzerinden de hem Perez'i hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi hedef alan paylaşımlar yapıldı. İşte sosyal medya kullanıcılarının iki usta isme verdiği tepkilerden bazıları:

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"Perez sağ bek almamak için bahanesini bulmuş."

"Ne bir taktiğimiz var ne de bir stratejimiz. Topu Vinicius'a verip gerisini Tanrı'ya bırakıyoruz."

"Teşekkürler Szczensy."

"Keramet Kroos'taymış."