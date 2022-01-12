Barcelona Real Madrid Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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İki takım arasında oynana son 5 mücadelenin 4'ünü Real Madrid kazanırken, bir karşılaşmada 0-0'lık sonuçla berabere bitti. İspanya Ligi'nde puan durumuna bakıldığında da Real Madrid 49 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Sevilla'nın 44 puanı bulunuyor. 6. sıradaki Barcelona'nın ise puanı 32.

Real Madrid sürpriz Getafe yenilgisinden sonra ligde son maçta Valencia karşısında 4-1 kazanarak güven tazeledi. La liga gol krallığında ilk iki sırada bulunan Karim Benzema ve Vinicius Junior karşılaşmada birer gol attı. Bir maç fazlasıyla ligde 5 puan farkla lider olan Real Madrid kupada Barcelona'yı yenerek bir sezonda ikinci El Clasico galibiyetini elde etmek istiyor.

BARCELONA REAL MADRİD SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Dijital TV platformunun aboneleri, İspanya Süper Kupa yarı finallerinden El-Classico’yu Erkut Öztürk’ün sunumuyla 12 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) Tivibu Spor 3 kanalından izleyebilecek. Karşılaşma saat 22:00'da başlayacak.